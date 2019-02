Cube (КУВ), Le drone Kamikaze de Kalashnikov

Related eBooks



La bombe volante “Kamikaze” de Kalashnikov: Кув (Cube)

Le principe est simple, la vitesse de ce drone-suicide est de 130 km/h (80 miles/heure) soit la vitesse soutenue d’une automobile sur autoroute et il est très difficile à détecter par les moyens de la défense aérienne actuelle.

Le succès des drones Kamikazes artisanaux en Irak, en Somalie, en Syrie ou au Venezuela et par dessus tout l’extrême difficulté à les détecter et à les abattre, ce qui est un véritable paradoce puisqu’une fois détectés, un simple fusil mitrailleur suffit à les abattre, ont amené les russes à reprendre le concept et à lancer le Kalashnikov “Cube”.

Rustique et efficace, le Cube peut être facilement produit par dizaines de milliers.

Ce segment des drones est l’un des plus actifs puisqu’il est investi aussi bien par des acteurs étatiques et non-étatiques, voire des individus à travers le monde.

