Les connards de Facebook

La censure comme au bon vieux temps des pires dictatures et des colonies revient en force.

Cette fois-ci, aucune subtilité ni artifice, c’est au bulldozer !

Nous n’avons cessé de mettre en garde contre les réseaux sociaux et plus précisément Facebook, Inc. Mais on nous a jamais pris au sérieux. Pire, certains ont cru que les appels à boycotter Facebook étaient motivés par une mauvaise expérience sur ce réseau.

En réalité, nous avons eu des informations fort précises sur les propriétaires réels de Facebook ainsi que ses méthodes de manipulation émanant de l’intérieur de cette firme. Informations que nous avons vérifiés par accident en rencontrant des éléments chargés de la gigantesque logistique invisible et souterraine des faiseurs de guerre.

– “Ah non pas vous ! “…”C’est une de nos trappes pour les c… ! “.

– C’est juste un réseau social et de toutes façons je ne l’utilise plus depuis 2014.

– Non, c’est un peu plus qu’un réseau social. En fait c’est un de nos concepts mis en place par X. Ils sont balèzes les gars du X. Ils l’ont conçu en moins de 8 mois. Zuckerberg n’est qu’un écran désigné par Y, membre influent de l’AIPAC et grand donateur du projet.

– Je croyais que les projets clandestins étaient financés par une caisse noire ou par autofinancement sur le terrain…

– Non par pour Facebook. C’est notre idée mais les soutiens de Y ont quasiment tout financé. D’ailleurs c’est pour cela qu’ils ont imposé ce design ringard !

– Je présume que ni vous ni votre famille ne possèdent de compte sur ce réseau ?

– Pour moi, c’est strictement interdit pour [omis délibérément pour des raisons de sécurité] mais ma famille ne sait rien du projet. Ni même de ce que je fais réellement dans la vie. Et vous ?

– Non je n’ai pas de compte Facebook depuis qu’il a bloqué mon compte. Je leur ai envoyé un mail contenant des informations confidentielles sur Zuckerberg et ils m’ont répondu par un e-mail à la limite rageux et plein de fiel me menaçant de poursuites judiciaires sans fin. C’était la premiere fois que la communication officielle d’une société morale perdait son sang froid et son professionnalisme dans un mail. Ils ont pété un plomb !

– intéressant ! Vous avez toujours une copie de ce mail ?

– Non, ma boite e-mail gratuite (Hotmail) a définitivement disparu moins de dix minutes après la lecture de ce mail. Ce qui était embêtant car je j’utilisais pour me connecter à Skype et à d’autres trucs…

– Je m’en doutait. Ils vous ont supprimé. Cela arrive assez fréquemment pour les gens ayant réussi à attirer l’attention des chiens de garde. En général un blocage assorti de quelques chicanes réglementaires comme le fait de vérifier un compte anonyme suffisent pour la majorité. Bref, c’est des connards de première !

– Ouais, de vrais connards…

