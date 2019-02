Strategika51 subit de très fortes perturbations dont l’origine semble pour l’instant inconnue.

La liberté d’expression et de ton se paient toujours d’une façon ou d’une autre.

Nous avons été notifié que notre site comportait un « contenu hautement sensible ». En théorie, la présence de contenu « hautement sensible » dans un site spécialisé le rend inéligible à toute publicité en ligne. Or, le site en est infesté.

Contenu sensible? Il n’y a aucun document confidentiel sur ce site. A moins qu’en vertu de la nouvelle censure universelle, une opinion ou une analyse sortant quelque peu des sentiers battus soient considérés comme un contenu sensible? La réflexion humaine relève donc du domaine hautement sensible?

Des centaines de sites disparaissent subitement chaque année.

C’est pour cette raison que nous pensons présentement à installer ce site sur un serveur dédié mais cette solution requiert des ressources supplémentaires que nous n’avons pas.

Depuis cinq jours, l’administrateur du site et les lecteurs sont confrontés à des activités anormales qu’il serait fastidieux d’énumérer ici. Sommes-nous ciblés à travers la plate-forme? Aucune idée.

Une solution alternative d’urgence est en cours d’élaboration.

Merci à tous nos lecteurs et à toutes les personnes formidables qui nous ont soutenu ou qui nous soutiennent encore.

