Au sujet des perturbations affectant certains sites et blogs

Il semble que le réseau des réseaux soit un terrain d’affrontement inédit ces deux dernières semaines puisque une série de perturbations affectent désormais l’ensemble des serveurs de la planète.

Première confirmation de ces perturbations: l’ICANN ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), l’organisme international qui attribue et gère les adresses URL a émis une alerte générale contre des attaques informatiques de très grande ampleur visant les noms de domaines.

Cette nouvelle vague d’attaques cible à modifier les adresses et les nom de domaine (DNS) des sites par des adresses de machines contrôlées par les assaillants ou de Bots afin de les pirater.

Cette attaque massive est en cours sur les cinq continents. Elle touche des dizaines de milliers de sites et de blogs et vise en priorités les sites d’institutions et d’organisations officielles, de sociétés, des forums, de gouvernements, de laboratoires de recherches, etc.

Il n’existe pour le moment aucune parade standardisée pour y faire face.

Des experts estiment qu’il est urgent de remédier à la sécurité globale du DNS (Domain Name System) afin d’éviter ce genre d’attaque.

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ( ICANN ) believes that there is an ongoing and significant risk to key parts of the Domain Name System ( DNS ) infrastructure.

In the context of increasing reports of malicious activity targeting the DNS infrastructure, ICANN is calling for full deployment of the Domain Name System Security Extensions ( DNSSEC ) across all unsecured domain names. The organization also reaffirms its commitment to engage in collaborative efforts to ensure the security, stability and resiliency of the Internet’s global identifier systems.

On 15 February 2019, in response to reports of attacks against key parts of the DNS infrastructure, ICANN offered a checklist of recommended security precautions for members of the domain name industry, registries, registrars, resellers, and related others, to proactively take to protect their systems, their customers’ systems and information reachable via the DNS .