A moins d’une erreur de notre part, notre site a réussi à se débarrasser de toute publicité intrusive et non liée à nos thématiques au moyen d’un procédé fort simple.

La plupart des annonceurs à qui nous n’avons point hésité à envoyer notre politique éditoriale non-conformiste et iconoclaste semblent effrayés par notre contenu jugé « hautement sensible » par une très grosse boite internationale et laquelle nous a gratifié d’un long e-mail comportant toutes les techniques connues de manipulation visant à apaiser un demandeur à qui on aurait refusé un droit. Ce qui n’était pas évidemment pas le cas pour nous.

Parfois il suffit de s’annoncer pour que cessent toutes les réclames.

Si vous notez l’apparition de publicités autres que celles de la plate-forme (elles concernent l’hébergeur du site), prière de nous le signaler puisque l’administrateur utilise un navigateur doté d’un très puissant bloqueur de publicités et ne peut donc se rendre compte d’une éventuelle intrusion.

Nous avons donc procédé à un peu de ménage pour une meilleure lecture du site en espérant éviter un trop plein de pub.

Un grand merci à tous nos lecteurs et à celles et ceux qui nous soutiennent moralement et financièrement!

Publicités

Articles similaires