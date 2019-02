Le Pakistan affirme avoir abattu deux Mirage 2000 indiens et capturé l’un des pilotes

Publicités

Articles similaires

Des sites militaires chinois évoquent pour la première fois l’efficacité absolue des armements chinois en se référant à la destruction des Mirage 2000 indiens par le Pakistan. Les Mirage 2000 ont-il été abattus par un système SAM de fabrication chinoise ? Des chasseurs F-16 de fabrication US ou -ce qui serait une première mondiale, les fameux chasseurs JF-17 Thunder chinois ? Tous les experts militaires s’accordent sur l’usage par le Pakistan de chasseurs pour contrer l’incursion aérienne indienne. Mais quel type de chasseur ? Le JF-17 Thunder ou le F-16 Fighting Falcon? Dans le premier cas, ce sera la première victoire d’un chasseur chinois dans un théâtre de guerre. New Delhi a probablement exploité un attentat pour des raisons électorales populistes et a mal-calculé les conséquences d’un acte de guerre dans une région en litige, le Cachemire, aux revendications indépendantistes très fortes et dont le territoire occupé par l’Inde, est également revendiqué par le Pakistan. Le Premier ministre indien a t-il été aveuglé par des considérations politiciennes visant à apaiser sa base ultra-nationaliste ? Dans ce cas de figure, il se retrouve à un doigt d’une guerre nucléaire dans l’Himalaya…