Des cas de typhus à Los Angeles…

Qu’est-ce qui ce passe en Algérie ? Sur fond de crise politique autour du cinquième mandat du président Bouteflika, âgé et très malade (et dont le sort est scellé), se joue une lutte à mort entre deux grandes factions du pouvoir réel Algérien : D’un côté, les partisans […]

Le 1er sommet UE-Ligue des États arabes (LEA) s’est tenu les 24 et 25 février derniers à Charm El Cheikh. Il a réuni des représentants de 49 pays de la Ligue des États arabes et de l’Union européenne. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, représentait l’Union […]

Regardez bien cette carte. Est-ce un heureux hasard si Baghouz, une petite localité frontalière désignée par l’ensemble des médias mainstream et de la propagande-système comme la dernière poche de Daech est merveilleusement, idéalement et optimalement située à quelques kilomètres des batteries d’artillerie britanniques, françaises, hollandaises et US en […]