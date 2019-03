L’ex-Directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, condamné à 47 mois de prison pour fraude

Un email non vérifié émanant d’une personne affirmant être un militaire du Ghana déployé au Mali dans le cadre de la Minusma nous informe que les pertes militaires subies par les forces étrangères déployées au Mali seraient passées sous silence sur recommendation française. « I am a Ghanian […]

La Chine serait extrêmement intéressé par un concept russe de porte-avion semi- catamaran élaboré par le centre de recherche Kyrlov. La marine chinoise cherche à s’affranchir des designs établis et surtout éviter ce que les ingénieurs chinois qualifient de dérapages des bureaux d’étude US en la matière. Le […]

En dépit des profonds clivages divisant ce qui reste de la société vénézuélienne et de la crise économique désastreuse affectant ce pays, il semble que le pantin Juan Guaido, une sorte de clone de Barack Obama, ait complètement échoué à susciter l’adhésion des populations et de l’Église. Mis […]

Qu’est-ce qui ce passe en Algérie ? Sur fond de crise politique autour du cinquième mandat du président Bouteflika, âgé et très malade (et dont le sort est scellé), se joue une lutte à mort entre deux grandes factions du pouvoir réel Algérien : D’un côté, les partisans […]

Le 1er sommet UE-Ligue des États arabes (LEA) s’est tenu les 24 et 25 février derniers à Charm El Cheikh. Il a réuni des représentants de 49 pays de la Ligue des États arabes et de l’Union européenne. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, représentait l’Union […]

Regardez bien cette carte. Est-ce un heureux hasard si Baghouz, une petite localité frontalière désignée par l’ensemble des médias mainstream et de la propagande-système comme la dernière poche de Daech est merveilleusement, idéalement et optimalement située à quelques kilomètres des batteries d’artillerie britanniques, françaises, hollandaises et US en […]