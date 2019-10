Posted on

Les auditions du pantin Zuckerberg par des commissions du Sénat et du Congrès US tournent à la farce non sans évoquer les pires clichés et autres stéréotypes véhiculées par la propagande nazie durant la période 1933-1945. Les photographies à elles seules sont assez édifiantes à ce sujet et l’on croit avoir identifié un sosie de […]