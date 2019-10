Hong Kong: qu’est-ce qui pousse des jeunes de 18 ans ne connaissant que le monde des jeux vidéo à s’attaquer à des policiers armés ?

Avec le lancement mondial de Call of Duty Mobile ®, les choses ne sont pas prêtes de s’arranger pour les jeunes et parfois très jeunes manifestants de Hong Kong… Mais la vraie vie est fort différente d’un jeu vidéo en ligne comme le prouve cette vidéo de l’incident d’hier durant lequel un manifestant hong-kongais a reçu un coup de feu en s’attaquant à un policier lynché par un groupe de jeunes armés de bâtons et de cocktails Molotov.

L’effet de bande et l’adrénaline peuvent constituer une expérience fort excitante après une vie entière de dopamine induite par l’usage prolongé et intensif des réseaux sociaux et des smartphones.

Capture d’écran du jeu Call of Duty Mobile

Cet incident mineur a été quand même exploité en vain par certains médias occidentaux pour tenter d’occulter l’impressionnante armada apparue lors de la parade militaire marquant le 70ème anniversaire de la Chine à Beijing.

