L’utilisation par les États-Unis du missile cinétique RX9 « Ninja » dans le Nord de la Syrie marque t-il le retour des armes blanches dans les guerres de cinquième génération en plein 21ème siècle ?

Le missile Ninja est une variante du très célèbre missile AGM-114 Hellfire massivement utilisé par les forces armées US sur tous les théâtres d’opération. C’est le principal missile Air-Sol utilisé par les drones d’attaque US (Predator, Reaper, etc.).

Une spirale amovible de six lames plus acérés que des lames de Ninjato s’est substituée à la tête explosive du missile Hellfire et cela a donné une arme cinétique redoutable: le missile tiré d’une plate-forme volante déploie ses lames acérées tournantes quelques instants avant l’impact avec la cible.

C’est un missile similaire qui a été utilisé dans la localité d’Atmeh au Nord-ouest d’Idlib et à moins 10 kilomètres de la frontière turque contre un véhicule de tourisme où se trouvait un chef opérationnel local du HTS ou Hay’et Tahrir Al-Cham (Instance de Libération du Levant), un groupe rebelle syrien ayant absorbé des éléments d’Al-Qaïda au Levant.

Le retour des grandes lames d’alliages spéciaux sur les champs de bataille est-il le prélude au retour des armes blanches dans les guerres du 21ème siècle comme l’avaient prédit quelques prophéties récentes ?

Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c’est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex. Albert Einstein

A vos sabres !

