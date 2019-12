La chaîne de Dennis Prager sur YouTube vient de pondre une vidéo totalement tirée par les cheveux tentant d’assimiler l’antisionisme et antisémitisme voire plus, dans le genre que si vous n’êtes pas d’accord avec la politique criminelle du gouvernement kleptocrate et corrompu de Tel-Aviv ( et non de Jérusalem puisque le statut de cette ville est loin d’être réglé au regard de ce qui reste du Droit international), vous êtes forcément d’affreux anti-sémites et des racistes entretenant une haine tenace contre les Juifs (lesquels?). Résultat, PragerU s’est fait descendre en flammes par une foule de commentateurs outrés par de tels arguments fallacieux et mensongers. La manipulation sioniste bat de l’aile aux Etats-Unis d’Amérique.

Le suicide de PragerU en direct!

Le mensonge et la falsification ont assez duré et il devient impératif de ne plus se taire face à la nouvelle inquisition. Vouloir imposer des crimes de la pensée est anachronique. C’était du temps de Galiléo Galilée il y a quatre siècles. Plus maintenant, même si tout a été fait pour l’émergence de dizaines de millions de zombies narcissiques et schizophrènes prompt à n’importe quel extrémisme le plus souvent fabriqué et facilement manipulables en ces temps incertains d’ingénierie sociale par les réseaux sociaux.

Quand on crée au moyen du terrorisme et de la subversion une sorte de Bantoustan sur-armé en toute illégalité sur les terres de la Palestine historique et que l’on cherche à y établir une forme d’éthnocratie fallacieuse basée sur de fausses analyses d’ADN et qu’en plus on propage le chaos et les guerres chez l’ensemble des voisins en faisant souvent sous-traiter le sale boulot d’une intervention militaires à l’hyper-puissance du moment que l’on jette dès qu’elle commence à décliner au profit d’une autre potentielle, même rivale (les israéliens n’ont jamais hésité à livrer des secrets technologiques US à la Chine ou tout autre pays pour nourrir une rivalité fiable utile pour l’avenir), on se prête à la critique universelle et l’on ferme sa gueule. Point. Arguer du contraire ne peut conduire qu’à plus d’incompréhension généralisée et, à la lumière de l’abrutissement généralisé et accéléré de l’espèce d’Homo Sapiens, à la répétition de certains événements assez fâcheux similaires ou pires que les deux guerres mondiales du 20ème siècle.

C’est une nouvelle manipulation sioniste dirigée essentiellement contre les juifs. Après avoir utilisé les juifs européens lors de la seconde guerre mondiale, souvent en les sacrifiant pour les besoins d’un nationalisme extrémiste et usant de la terreur absolue, voilà que les sionistes veulent utiliser à nouveaux les juifs dont une grande partie n’a jamais adhéré ni de loin ni de près à la folie du sionisme, assimilé par le Judaïsme à une rébellion ouverte contre Dieu, comme un bouclier humain face à la colère des nations.

Ce n’est pas dans les médias timorés et terrifiés par cette clique de malfaiteurs de l’humanité que vous lirez ce genre de propos. C’est aux Juifs d’apprendre à dire non à cette dérive tératologique qu’est le sionisme international et ses très puissantes ramifications financières transnationales. Ceci n’est point un tabou. C’est une exigence éthique pour le peuple juif.

Le Pharisaïsme moderne est une résurgence à deux mille ans de distance de la rébellion violente, terroriste et totalitaire des Zélotes enragés de Shimon Bar Kokhba contre les légions Romaines. Les Romains qui furent de très bon organisateurs eurent beaucoup de difficultés à enrayer cette mentalité extrémiste et terroriste qui troubla la paix de l’ancien monde. Or ces zélotes sont aujourd’hui encensés par Hollywood et présentés en Israël comme des « combattants de la liberté » alors qu’ils avaient inventé le terrorisme et les attentats suicidaires aveugles.



Souscrire à cette idéologie terroriste anti-logos de haine, d’exclusion et d’exploitation est tout simplement suicidaire.

Publicités