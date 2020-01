Vidéo: Al Mayadeen TV

Pour la première fois depuis l’assassinat du général major Qassem Sulaimani, commandant de la Force Al-Qods, un corps de combat spécialisé dans la guerre irrégulière au sein du Corps d’élite des Gardiens de la Révolution Iranienne, une source iranienne a laissé entendre que la nature de la riposte iranienne sera éminemment « stratégique ».

Pour l’instant seuls quelques éléments de la milice de la mobilisation populaire irakienne ou le Hachd Al-Chaabi dont le commandement en second a été assassiné aux côtés du général iranien ont lancé quelques obus de mortier et trois roquettes Grad sur le périmètre de l’ambassade US à Baghdad mais surtout sur la base aérienne de Balad (50 km au nord de Bagdad) d’où sont partis les drones et les hélicoptères US impliqués dans l’opération ayant détruit les Toyota civiles où étaient Sulaimani et son hôte irakien.

Contrairement à la version officielle « divulguée » par Politico, Les services spéciaux israéliens ont joué un rôle primordial dans les assassinats ciblés de Baghdad. Les forces de la mobilisation populaire ainsi que les services de sécurité en Irak sont infiltrés à tous les niveaux par des agents israéliens et la balise de traque GPS aurait été fournie par un agent du Mossad à un garde du corps du commandant en second du Hachd Al-Chaabi, ce qui aurait grandement facilité le ciblage.

Nos sources affirment que le chaos et la corruption régnant en Irak facilitent toute sortes d’infiltrations mais ceci ne pardonne pas l’extrême laxisme dont aurait fait preuve les éléments du Hachd Al-Chaabi, connus pour leur insubordination et indiscipline en recevant un officier supérieur iranien de premier ordre avec une simple Toyota Camry et un 4×4 non armés et non protégés.

Des forces US mais également de l’Otan sont toujours stationnées en Irak dans le cadre d’Accords plus ou moins secrets conclus avec les gouvernements irakiens successifs et des renforts sont en cours d’acheminement dans ce qui s’apparente à un nouveau déploiement de forces américaines dans ce théâtre d’opérations séparant l’Iran de la Syrie.

Une riposte iranienne aura lieu à la fin de la période de deuil officiel et sera concentrée dans un premier temps en Irak et au Golan. Israël est considéré par Téhéran comme le principal commanditaire d’une éventuelle guerre généralisée au Moyen-Orient et au delà. A Washington, la machine de propagande tourne à plein régime et les bellicistes ont le vent en poupe. Tous croient pouvoir écraser l’Iran comme par magie et cela rappelle étrangement l’extrême enthousiasme des généraux et des chefs militaires français et allemands à la veille des premières hostilités de la première guerre mondiale de 1914-1918.

