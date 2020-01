Conséquence directe de la frappe aérienne ayant assassiné le général major Qassem Sulaimani et Mohandes, le commandant en second des forces de la mobilisation populaire irakienne, Téhéran a décrété un deuil national de trois jours, levé l’étendard rouge du sang et a décidé de se retirer sur le champ de l’Accord nucléaire de 2015.

L’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien ou plan d’action conjoint a été signé à Vienne en Autriche le 14 juillet 2015 par les cinq pays du Conseil de Sécurité des Nations Unies, l’Allemagne, l’Union européenne et l’Iran.

Le retrait de la République islamique d’Iran de l’accord nucléaire intervient bien tardivement après le retrait de Washington du dit Accord en mai 2018.

Le retrait de Téhéran de cet Accord multilatéral longuement et laborieusement négocié, souvent d’arrache-pied, signifie que l’Iran s’est engagée dans une course contre la montre pour se doter de l’arme nucléaire.

Le 8 mai 2018, le président US Donald Trump retire les États-Unis de cet Accord et renforce tous les trains de sanctions frappant durement l’Iran tout en menaçant ce dernier contre toute tentative de développer son programme nucléaire. C’est à partir de cette date que l’Accord à été détruit. En dépit de cela, le gouvernement iranien s’est tenu aux clauses de l’accord en espérant un sauvetage de dernière minute de la part des pays européens impliqués dans l’Accord mais ces derniers ont échoué à sortir de l’approche US du dossier et certains pays de l’Union comme la France et le Royaume-Uni ne faisaient que répéter les menaces US à l’encontre de Téhéran. Ce qui exaspéra au plus haut point les derniers europhiles iraniens.

Désormais le retrait de l’Iran de cet Accord marque l’avènement d’une nouvelle ère où Téhéran sera forcé d’abandonner la diplomatie pour une dissuasion stratégique et viable.

