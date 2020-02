L’épidémie du coronavirus 2019-nCoV de Wuhan continue d’avoir un impact assez sévère sur l’économie chinoise et mondiale. Outre la baisse de consommation chinoise en pétrole brut (- 3 300 000 barils en février 2020 par rapport au mois de février 2019), les principaux fabricants et industriels mondiaux du secteur automobile ont interrompu leur production en Chine. Or cette interruption temporaire de la production des sites chinois commence a impacter la production automobile mondiale déjà en crise avec une hausse des coûts de production et celui des pièces de rechange, ce qui crée une situation quasiment intenable pour cette industrie globalisée. Raison pour laquelle les annonces de reprise de production se multiplient:

La firme BMW Chine en joint-venture avec le constructeur chinois Brillance affirme vouloir reprendre la production le 17 février 2020.

La firme Daimler a repris la production sur son site d’assemblage de Beijing le 10 février 2020.

Le constructeur Ford repris sa production le 10 février 2020 en partenariat avec Chongqing Changan Automobile à Hangzhou et Chongqing.

Fiat-Chrysler a annoncé le 6 février 2020 que l’interruption des pièces de rechange menace la production d’un de ses sites de production en Europe.

L’Américain GMC (General Motors Company) compte reprendre la production en Chine le 15 février 2020.

Le constructeur nippon Honda a déclaré le 07 février 2020 vouloir reprendre la production de ses trois sites de Wuhan avec Dongfeng Motor Group.

