Source: Al-Ikhbarya Surya

La vidéo d’un kurde syrien en colère habitant un petit village près de Qamechli s’en est pris aux soldats d’une unité blindée US ayant tué un habitant du village qui protestait contre la présence militaire US et turque en Syrie a fait le tour du net. Le civil syrien n’a pas mâché ces mots à l’adresse de soldats américains un peu perdus: « Que voulez-vous de ce pays ? » « Qu’est-ce que vous êtes venus faire dans ce pays ? » « Partez ! »

Ailleurs, des hélicoptères Gazelle et Mil-Mi-24 (Hind) armés de missiles antichar se sont mesurés à des véhicules blindés turcs dans la province rebelle d’Idleb. Le président turc Erdogan a juré d’anéantir ceux qui ont fait couler le sang de soldats turcs à Idlib.

