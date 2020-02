Le président chinois Xi Jinping, premier responsable de la Commission militaire centrale, a approuvé l’envoi de 2600 militaires, en majorité des médecins et du personnel de soutien médical, à Wuhan, épicentre de l’épidémie du coronavirus COVID-19 qui risque désormais de se transformer en pandémie mondiale.

Officiellement les 2600 militaires seront chargé de traiter les patients infectés dans deux hôpitaux. Au total un peu plus de 4000 militaires chinois ont été envoyés à Wuhan dont deux compagnies issues d’un des meilleurs régiments spécialisés dans la guerre biologique.

Les responsables chinois considèrent le COVID-19 comme une menace extrême puisqu’elle ne cesse d’évoluer et de s’adapter. Les symptômes des personnes infectées varient grandement et il n’est pas rare que des personnes infectées ne présentent aucun signe de maladie tandis que d’autres s’effondrent rapidement. En moyenne, une personne affaiblie décède au bout de quatorze jours, même après une relative guérison.

C’est dans ce climat de lutte contre le nouveau coronavirus que la Chine vient de lancer son premier service d’ambulance volante couvrant l’ensemble du territoire chinois.

Selon certaines sources, le marché de viandes de la ville de Wuhan a été investi par une unité de guerre biologique à bord de véhicules blindés dotés de la protection complète NBCR (nucléaire, biologique, chimique et radiologique) accompagné par des limiers de la redoutable Sécurité d’Etat et des agents du contre-espionnage. Selon la même source, les autorités chinoises sont sur une piste suite à une information fournie par une source proche de la Maison Blanche. D’autres informations non confirmées suggèrent que le président US Donald Trump aurait fourni à son homologue chinois Xi Jinping une information relative à l’origine du COVID-19. Information que certains analystes balaient d’un revers de la main en la classant dans la catégorie des thèses complotistes.

Cependant la mobilisation du Corps des Marines des États-Unis, l’US Air Force et l’US Navy en vue d’une pandémie mondiale imminente en référence au COVID-19 laisse penser que les stratèges US disposent d’informations non divulguées sur l’origine ou la nature du nouveau coronavirus auquel la Chine fait face avec un stoïcisme national inédit dans l’histoire contemporaine.

Publicités

Articles similaires