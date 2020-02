Publicités

Le site Strategika 51 subit une attaque informatique en cours. Cette attaque a déjà désactivé certains fonctionnalités du portail et a gravement altéré sa présentation. Le site ne s’affiche plus ou se fige sous Android et iOS. C’est une opération de sabotage en bonne et due forme.

Les messageries associées au portail sont assaillies par des e-mails tantôt orduriers tantôt de phising (hameçons).

Que nos lecteurs soient remerciés pour leur patience. Nous vivons dans un monde en chute libre.

Update 16022020 01837ZULU: l’admin a pu rétablir certaines fonctionnalités et à décider de répondre à tous les e-mails.

Merci à toutes et à tous !