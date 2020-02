Fait inédit dans l’histoire de la Chine, le président Xi Jinping s’est adressé le 23 février 2020 en visioconférence à 170 000 responsables locaux, régionaux et nationaux civils et militaires ainsi qu’à l’ensemble des responsables du parti communiste chinois. A l’ordre du jour, les efforts titanesques déployés par la Chine pour contrer le nouveau coronavirus COVID-19.

Une telle réunion à cette échelle de l’ensemble des niveaux du parti communiste chinois est totalement inhabituelle et démontré le degré de gravité de la crise du COVID-19 et la mobilisation massive de l’ensemble des ressources d’une superpuissance militaire et économique comme la Chine pour contrer une menace existentielle. La Chine est l’un des rares pays-civilisations à avoir assuré la continuité de son existence depuis près de 5000 ans.

Le président Xi Jinping a affirmé que la nation chinoise a subi de nombreuses épreuves durant son histoire mais n’a jamais été écrasée. Cela lui a permis à chaque fois de devenir plus courageuse et de se relever. Le premier responsable chinois a délivré un véritable cri de ralliement dans un climat intense similaire à celui d’une guerre thermonucléaire en cours.

Les officiels chinois reconnaissent que la situation créée par la terrible épidémie du COVID-19 est encore difficile, ardue et fort complexe et que les efforts déployés sur le terrain par les forces armées chinoises, l’ensemble des services publics et les compagnies privées pour le contrôle et la prévention de la maladie meurtrière sont arrivés à un moment très crucial.

« Nous devons croire en la victoire. Nous vaincrons ! » est devenu le leitmotiv absolu du gouvernement chinois.

Xi Jinping s’est inspiré des fondements de la philosophie chinoise pour appeler l’ensemble des Chinois à transformer l’immense pression exercée sur eux en motivation et la crise en opportunité pour le rétablissement de l’ordre et la reprise de la production.

Ce discours historique restera dans les annales de la Chine comme un des témoignages de la mobilisation générale d’un pays de 1.4 milliard d’habitants pour contrer une menace biologique extrême.

Ce qui est remarquable dans la mobilisation générale chinoise est qu’elle va servir de modèle aux autres pays qui ne tarderont pas d’être gravement affectés et paralysés par le COVID-19.

Publicités