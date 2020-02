33 soldats turcs ont été tués dans des frappes aériennes menées par des avions d’attaque au sol de type Sukhoï Su-24 (Fencer) à Idlib. Il s’agirait des membres d’une unité ayant occupé une position fixe et ouvert le feu à plusieurs reprises sur des cibles volantes (voilures fixes et mobiles) russes et syriennes. Cette unité a abattu plusieurs hélicoptères militaires syriens et a tiré des missiles Sol-Air portatifs sur des bombardiers russes. Un des hélicoptères militaires syriens abattu par cette unité emportait la moitié de l’état-major de campagne d’une division de l’Armée syrienne dont il ne reste aucun survivant.

Les militaires turcs auraient du changer de position pour éviter des frappes de représailles mais pour une raison inconnue, les militaires turcs ont continué à occuper le bâtiment qu’ils avaient investi.

Voici les premières photos de ce qui en reste après la frappe aérienne.

La Turquie a promis de venger la mort de ses soldats. Ces derniers sont morts au combat car cela fait des semaines que les militaires turcs sont engagés dans des combats acharnés aux côtés des rebelles syriens afin d’empêcher l’avancée des forces armées syriennes et russes sur Idlib. C’est une guerre. Techniquement une guerre impliquant directement la Russie et l’Otan dans une logique de confrontation directe. Sur le terrain, on ne s’embarrasse plus de précautions de langage. Le président Erdogan ira t-il jusqu’au bout de sa logique consistant à défendre militairement son protectorat d’Idlib ? Le fait-il pour l’Otan puisqu’il menace de déverser sur l’Europe deux à trois millions de réfugiés ? La réponse est affirmative. Il y a eu des deals non reconnus et non assumés. Erdogan a manœuvré de concert avec ses partenaires et alliés de l’Alliance Atlantique mais il vient de découvrir qu’il a été utilisé et pour s’en venger il poursuit un vieux rêve néo-Ottoman tout en déversant un nouveau déluge migratoire sur ses alliés les plus faibles et donc l’Europe. Le Grand Jeu est surprenant. Moscou fera tout son possible pour éviter une escalade car au final c’est un piège tordu. La guerre au Levant n’a jamais été celle que les médias aux ordres vous ont vendu. On le savait. C’est un conflit mondial depuis toujours.

Publicités