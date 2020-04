Pour faire le buzz, les dérapages de certaines personnes ayant accès à certains médias aux ordres:

« Ils enterrent des Pokémons »… C’était sensé faire rire en off mais c’est passé en direct et a provoqué un tollé en Chine et dans l’ensemble de l’Asie connectée.

On en est toujours aux mêmes stéréotypes sur les Asiatiques: les jaunes c’est des fourmis, des non-humains, des Pokémons alors que l’Asie à décollé depuis au moins trois décennies et elle a dépassé depuis longtemps toute l’Europe réunie. Certains esprits forts en France ne le savent pas car ils mesurent l’ensemble du monde à l’aune de leur banlieue immédiate et de ce qu’ils voient devant eux dans la rue. Et pas trois mètres plus loin.

Le deuxième dérapage est beaucoup plus classique et largement partagé quand il s’agit de l’image de l’Afrique dans l’imaginaire collectif en France. Elle émane de deux « professeurs de médecine » . Inutile de revenir sur l’effondrement du système d’enseignement universitaire en France, jadis l’un des meilleurs au monde, qui est délibéré d’ailleurs puisque les diplômes de complaisance et le copinage y sont devenus des critères essentiels pour l’obtention du bout de papier ouvrant droit à un titre sans (presque) aucune qualification.

On en remet une couche:

L’Afrique un terrain d’essais traditionnel des vaccins les plus controversés. C’est fort bien documenté et largement connu. On se rapppelle d’un certain médicament basé sur du plasma contaminé au Sida (il faut en remercier un certain Fabius) et qui fut fourgué par les grands laboratoires français aux pays africains principalement. On connaîtra jamais le nombre de morts causés par ces pratiques perverses et criminelles car la plupart des « gouvernements » [fantoches] des pays d’Afrique francophone ont interdit toute enquête sur ce scandale. En France le scandale du sang contaminé fut finalement éludé. La machine de la raison d’Etat en France est l’une des plus impitoyables sur terre. Tout avis divergent est supprimé avec une obsession digne du pouvoir totalitaire décrit dans 1984. Or la richesse réelle de la France c’est l’Afrique sans laquelle l’économie française ne serait pas plus importante toute proportions gardées que celles de la Grèce ou de l’Italie du Sud et cela explique pourquoi l’appareil d’Etat français y mène une véritable guerre coloniale au Sahel qu’il a tenté très maladroitement de maquiller en guerre contre le terrorisme en singeant le grand suzerain américain. La populace suit en majorité et porte sa haine sur les lanceurs d’alerte, les « divergents », les esprits libres et les dissidents car l’opinion est quasiment mise en forme par la propagande des réseaux souterrains qui tiennent la France en otage et dont ne compte que les bénéfices à tout prix. Faut-il s’étonner après que l’Afrique francophone soit plus mal lotie que l’Afrique anglophone ou encore se plaindre de la « faune des banlieues » (encore un dérapage « normal » venant d’un bisounours vivant sur le petit astéroïde de Saint-Exupéry)?

Les médias aux ordres ont besoin d’un ennemi imaginaire pour vivre. Pour l’éxutoire de l’heure de vérité transformé en moment perpétuel de haine pour évoquer Orwell. Ce n’est plus du divertissement mais de la diversion paranoïaque. Il faut toujours un bouc émissaire: les Africains, le musulman, les Arabes, les Jaunes (sans distinction car le racisme anti-asiatique, plus invisible en France, est encore plus virulent que tous les autres) avec en filigrane, le profiteur nouvellement enrichi grâce à des combinés financières fort douteuses qui a presque envie de crier avec ses semblables « on est les meilleurs ! On est les champions ! » dans un début d’orgasme en pleine apogée de l’heure de la haine. En gros l’image n’est pas terrible: Un voleur impudique, avare cupide, râleur et fort impoli qui revient vers sa victime pour lui cracher dessus tout en lui soutirant les derniers deniers qui lui restent. C’est vulgaire mais c’est l’image qui se dégage du comportement de la France officielle en Afrique.

Beaucoup d’Africains acceptent ce comportement et le soutiennent. Les gouvernements fantôches des pays de la zone CFA/Eco ne peuvent survivre sans l’appui de la France-Afrique et gare à celui qui voudrait s’y affranchir. Sans remonter jusqu’à Thomas Sankara, l’exemple récent de la Côte d’Ivoire y est un modèle du genre.

On a tendance à critiquer les « Nazis » (relatif au parti National-Socialiste et son idéologie) et le régime hitlérien (1933-1945) jusqu’à ce que l’on tombe sur le colonialisme français dont les idéologues avaient été les véritables précurseurs du Nazisme dans sa version la plus caricaturée. En un sens les colonialistes français ont été bien pires que tout ce que l’on peut reprocher aux Nazis. De plus ils s’en sont non seulement tirés à bon compte mais continuent à piller une partie de l’Afrique via des gouvernements de pacotille qui ne disposent d’aucune légitimité.

On ne récolte que ce que l’on a semé. Ceux qui se plaignent de la « faune des banlieues » de France n’arrivent pas à admettre qu’ils se regardent dans un miroir car la banlieue est le miroir de ce qu’ils ont toujours à peine inhibé. Ces gens qui se plaignent des autres n’aiment pas l’autocritique parce que rétifs au changement. Partisans du statu quo et de l’archaïsme. Du passéisme construit sur le mythe. Le faux et usage de faux. Le mensonge et les singeries à la télé. Ces singeries sont bien payées. C’est la faute aux Pokémons et aux Africains si leur vision fausse du monde est fissurée. C’est la faute aux musulmans pour se faire un max de de fric dans une guerre imaginaire. Les autres ont toujours bon dos. En réalité les esprits forts en étroitesse d’esprit se croient tout permis parce qu’ils ont la conviction que leur épaisse hypocrisie à plusieurs niveaux marche à tous les coups. Or la réalité qu’ils se sont efforcés de construire est en train de s’effondrer. L’avenir du monde est déjà ailleurs. Il est justement dans cette Afrique mal aimée, meurtrie, pillée, volée et détruite. Cette Afrique où ces grandes âmes racistes ont tué et massacré dans l’impunité la plus totale sera l’avenir du monde.

Pour terminer une petite gallerie des horreurs du colonialisme français pour celles et ceux qui dorment:

