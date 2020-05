La Chine envisage de lancer une mission d’exploration automatique vers la planète Mars au courant du mois de juillet 2020. Cette mission comprendra un module d’exploration au sol.

La mission chinoise sur Mars est baptisée Tianwen-1, un nom dérivé d’un poème de Qu Yuan, un des plus grands poètes chinois anciens ayant vécu entre 340 et 278 avant Jésus-Christ. L’agence spatiale chinoise à également révélé pour la première fois le logo officiel de ses futures missions d’exploration interplanétaires, élaboré sur la base de la lettre latine C, signifiant Chine.

La Chine entend mener simultanément des missions scientifiques en Antarctique sur la planète Terre tout en continuant l’envoi de missions automatiques sur la face cachée de la lune et sur Mars. Une planète qui intéresse de plus en plus les chinois après la promulgation par le président US Donald Trump d’un ordre exécutif susceptible de paver la voie à des revendications territoriales sur d’autres corps célestes du système solaire.

