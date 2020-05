La fête musulmane de l’Aid ou l’Eid marque la fin du mois sacré du Ramadan et intervient cette année dans un contexte surréaliste. La fermeture des mosquées et l’établissement d’un couvre-feu dans certains pays en raison du COVID-19 ont transformé la façon dont les musulmans célèbrent cette fête.

La guerre continue en Libye et en Afghanistan, même si les Talibans ont décrété un cessez-le-feu de trois jours en cette occasion.

Enfin, en attendant des jours meilleurs, Strategika51 souhaite un Eid Moubarak à ses lecteurs musulmans ou vivant dans des pays à majorité musulmane et salue l’ensemble de ses lecteurs et visiteurs issus de plus de 120 pays et territoires à travers le monde.

