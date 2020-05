Pyongyang est sur le point d’annoncer le déploiement effectif de ses nouveaux submersibles lanceurs d’engins balistiques. Le lancement du premier sous-marin lanceur d’engins balistiques, un bâtiment de plus de 3000 tonnes et pouvant emporter entre trois et six missiles balistiques à portée intermédiaire sera célébré à Sinpo sur le littoral oriental du pays même si des informations fiables indiquent que le premier submersible de ce type serait déjà opérationnel.

L dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un avait appelé, le 24 mai 2020, à renforcer davantage la dissuasion nucléaire de son pays dans un véritable pied de nez aux visées de l’Etat profond US qui cherche à tout prix à désarmer la Corée du Nord afin d’y faciliter un changement de régime. Et c’est la toute la problématique de la question coréenne: Pyongyang n’est pas du tout disposé à abandonner ses armes nucléaires en échange d’un allègement du train de sanctions économiques et financières auquel ce pays isolé.

Le renforcement des capacités de dissuasion évoqué par Kim Jong-Un concerne donc la mise au point d’une composante SLBM (Submarine Launched Ballistic Missile) de conception locale et suivant une doctrine adaptée à la philosophie locale. C’est un défi qu’un pays comme la Corée du Nord n’avait aucune chance de gagner. Le lancement des premiers sous-marins lanceurs d’engins démontre la ténacité de ce petit pays aux revenus pauvres à défier l’empire dans son propre domaine.

Les théoriciens néo conservateurs pourront glosser à l’infini sur leur vision archaïque et surannée du monde. Nonobstant son type de régime, la Corée du Nord a réussi à imposer sa propre réalité, laquelle n’est pas celle des désirs pervers de la clique belliqueuse ayant décrété la fin de l’histoire en 1992.

La Corée du Nord dispose désormais de sa seconde composante de dissuasion nucléaire et il semble que le pays ait délibérément ignoré le développement du vecteur aérien au profit des vecteurs balistiques et d’une force compacte de submersibles lanceurs d’engins.

Publicités

Articles similaires