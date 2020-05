Avertissement: le mouvement du Hezbollah libanais est l’une des principales forces socio-politiques au Liban. Sa composante militaire est intervenue en Syrie à la demande du gouvernement syrien. Ce mouvement populaire d’obédience chiite englobe également des éléments sunnites, chrétiens et druzes. Il est classé comme une organisation terroriste par Israël et ce dernier tente d’influencer par tous les moyens possibles des pays occidentaux pour qu’il en fassent de même. La participation du Hezbollah dans la guerre en Syrie lui a permis d’avoir une très grande expérience technique et de maîtriser les problèmes logistiques et opérationnels des fronts élargis. Cette vidéo diffusée par le Hezbollah démontre une très nette influence de l’entraînement des Spetsnaz russes qui sont extrêmement actifs en Syrie. Au point que certains analystes pro-israéliens prétendent que les Spetznaz russes arborent désormais les insignes du Hezbollah au combat. Un autre avatar du Russia bashing…

