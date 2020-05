La chaîne France 5 vient de diffuser un reportage fort étrange et très réducteur sur ce que l’on appelle le » Hirak » en Algérie, reprenant des éléments usées de perception d’ une certaine gauche sioniste française, réduisant habituellement l’ ensemble des problèmes d’un pays de la taille de l’Algérie à un fantasme privé et à une dichotomie libertins vs extrémistes religieux comme si ce pays d’Afrique du Nord n’a pas évolué d’un seul iota depuis 1990. Plus grave, ce reportage anonyme commence à susciter la plus grosse colère jamais enregistrée jusqu’ici des internautes algériens qui n’y voient q’une piètre tentative de manipulation orientée et il n’est pas exclu que ce reportage puisse provoquer une crise diplomatique entre l’Algérie et la France.

La programmation par France 5 d’un tel document n’est pas fortuit. Les médias français ne sont pas libres et agissent toujours sur instruction de l’exécutif. Il intervient dans un contexte précis. Au delà d’une réelle tentative de manipulation, il révèle encore une fois la méconnaissance totale des réalités algériennes par une certaine élite en France qui garde toujours une vision erronée et réductrice de ce pays. Cette méconnaissance est aggravée par un amalgame entre la diaspora algérienne vivant en France et l’Algérie alors que ce sont deux réalités sociétales et culturelles distinctes. L’Algérie n’a jamais voulu développer ses outils de communications pour dissiper cette vision réductrice et presque monologique développés par certains salons parisiens classés « bobos Caviar ».

Le documentaire de France 5 suscite un tollé sans aucun précédent en Algérie car il renvoie à une image fictive et déformée de ce pays inventée par ces salons. Sur un plan purement politique, la diffusion de ce reportage répond à un agenda bien ficelé au moment où les réseaux français en Afrique sont de plus en plus décriés.

Il existe trois visions sur l’Algérie en France. La première est liée à l’histoire coloniale. Il se rapporte plus au souvenir qu’au présent. Le second est issu d’une certaine élite proche de certaines factions du parti socialiste et ses ramifications en Algérie et se caractérise par une vision archaïque, réductrice, sclérosée et non évolutive d’une réalité algérienne très dynamique et évolutive. La troisième est une vision issue de l’approche géopolitique inhérente à la situation du Maghreb et de la posture stratégique de l’Algérie et son positionnement sur l’échiquier international. Cette dernière ne pose également aucun problème. Demeure la seconde vision, qui s’assimile à une opération d’intoxication relayée par des cercles en Algérie même à travers des films et des romans qui tentent plus à se conformer aux normes imposées par cette vision et plaire à certains cercles en France qu’à refléter la véritable réalité algérienne. Ces cercles ont longtemps été protégés par les services secrets et une partie du commandement de l’armée algérienne subjuguée par la laïcité suivant les modèles français et turcs. Cela a provoqué la création de plusieurs Algéries qui s’ignorent totalement et superbement avec pour effet collatéral direct un basculement de la jeunesse vers l’Anglais sous l’influence de la mondialisation. Cette jeunesse n’arrive pas à comprendre ce que disent les jeunes marginaux qui ont été interviewés par les journalistes de France 5 car ils ne comprennent que peu ou pas le français, qui demeure l’une des principales langues vernaculaires en Algérie. Cela dénote à lui seul que les meilleurs experts de l’Algérie en France sont à des années lumière de la réalité de ce pays et que cette incompréhension têtue et fixe ne changera pas de sitôt.

