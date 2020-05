L’un des chasseurs russes s’est rapproché de manière spectaculaire du P-8A US.

Deux chasseurs russes Sukhoï Su-35 ont intercepté le 27 mai 2020 un avion de patrouille maritime P-8A de l’US Navy au large du littoral syrien en Méditerranée orientale. L’appareil américain est déployé à la station aéronavale (NAS) de Sigonella (Sicile, Italie) et fait partie d’un programme de reconnaissance ultra-secret visant la base militaire russe de Hmeimim en Syrie occidentale. Cet appareil est doté du Nec plus ultra en matière de brouillage électromagnétique et est destiné à la collecte du signal en Méditerranée méridionale et orientale.

