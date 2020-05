Un manifestant défilant devant un local incendié avec un drapeau américain renversé, une image forte du nouveau monde Post-COVID-19.

Déploiement de la Garde Nationale US à Minneapolis

Les émeutes de Minneapolis n’échappent pas à la manipulation. Des membres d’escadrons informels issus des forces de l’ordre se sont mis à la casse et à l’incendie, entraînant de jeunes noirs dans leur sillage, dans ce qui s’apparente à une opération de contre-feu par la manipulation comme cela s’est passé au début du Printemps Arabe en Libye et en Syrie. Les opérations de COINTELPRO n’ont jamais cessé aux États-Unis et sont toujours dirigées contre les populations lorsque celles-ci ou une partie de celles-ci risquent de s’éveiller un peu de leur profonde léthargie.

Cette vidéo ci-dessus est une contre contre-manipulation tentant de nous faire croire le contraire de ce nous pouvons penser. Des relais de l’Etat profond US l’ont adopté pour tenter de calmer la tension tout en l’exacerbant en certains lieux.

Mais les choses risquent d’aller loin.

Toujours est-il que ni la Chine ni la Russie n’ont tenté de saisir le Conseil de Sécurité à ce sujet alors que Washington a tenté de le faire pour des broutilles à Hong Kong.

Fait étrange, il n’y a pas que la Garde Nationale US qui est mobilisée par le Pentagone mais également des forces spéciales de Fort Bragg, Fort Drum, Fort Riley et Fort Carson, qui auront à assurer le rôle d’une police militaire à Minneapolis, un peu comme dans le Nord de la Syrie…Un petit retour de Karma !

