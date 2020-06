Le technicien libyen spécialisé dans la maintenance au sol de Mig-21MF dont nous avons récemment publié la vidéo ici est mort lors d’une attaque effectuée par les forces du Gouvernement d’entente nationale de Tripoli activement soutenues par les forces spéciales et les redoutables drones turcs sur la base aérienne d’Al-Jufra dans le sud de la Libye.

Photographies personnelles de Saad Mohamed Al-Kettani, un technicien en aéronautique spécialisé dans la maintenance au sol du Mig-21MF, base aérienne Jamal Adenasser D’Al-Jufra, forces de l’Armée Nationale Libyenne (LNA)

L’attaque des forces des forces de Tripoli, menée principalement par des forces turques contre la base aérienne d’Al-Jufra est toujours en cours. Les turcs ont balayé le 128ème bataillon d’infanterie du LNA et mis en déroute les forces combinés du Groupe privé PMC Wagner et les forces égyptiennes. Des unités de PMC Wagner résistent avec acharnement pour sécuriser le transfert d’avions de combat vers des lieux plus sûrs mais les nouvelles tactiques militaires turques combinant l’usage habile de forces spéciales extrêmement déterminées et de drones d’attaque semblent pour l’instant totalement imparables.

