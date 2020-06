Le 04 juin 2020, à 2125 locale, des avions de combat des forces aériennes israéliennes ont lancé depuis l’espace aérien libanais une dizaine de missiles visant le centre militaire de recherches sur les armes spéciales situé près de Masyaf à Hama, dans le centre de la Syrie.

Le commandment de la Défense aérienne syrienne a annoncé que ses systèmes de défense ont abattu des missiles hostiles au-dessus de Masyaf sans préciser la nature des installations visées.

Le nouveau raid israélien contre cette installation ultra-secrète syrienne avait été précédé par une intense activité aérienne israélienne et probablement US au dessus de la Bekaa Libanais et de l’anti-Liban et nombre d’observateurs militaires ont critiqué la réticence de Damas à abattre les aéronefs hostiles au-dessus du Liban ou à verrouiller l’espace aérien libanais.

Cette nouvelle attaque israélienne est pratiquement passée inaperçue puisque les médias occidentaux sont entièrement occupés avec la nouvelle PsyOp ou opération psychologique, incluant cette fois la thématique raciale et la manipulation des populations en exploitant des divisions ethniques après l’échec de la terreur biologique.

Les médias israéliens ont très peu évoqué le sujet en continuant leur campagne hystérique contre la Syrie en propageant de fausses informations sur une brouille fictive entre Damas et Moscou autour d’une éventuelle démission d’Al-Assad le 06/06 en agrémentent leurs arguments de symboles de la Cabbale ésotérique. Cette inquiétante propension à évoquer le 666 indique le degré de panique des élites dirigeantes israéliennes et leurs vastes réseaux dans le monde depuis l’épisode Epstein et l’échec d’un changement de régime en Syrie.

Publicités

Articles similaires