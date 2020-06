Des chasseurs F-16C des forces aériennes turques accompagnent désormais les avions de transport tactique C-17A et C-130E ainsi que des avions-citerne KC-135R opérant dans le cadre du pont aérien permanent entre la Turquie et la Tripolitaine en Libye. Cette escorte vise moins à parer à toute éventuelle attaque des nouveaux Mig-29 reçus par les forces du Maréchal Khalifa Haftar qu’à dissuader la France et L’Égypte à utiliser leurs chasseurs Rafale sous couverture Émiratie au-dessus de Sirte où se joue une bataille décisive entre les forces du gouvernement d’entente nationale de Tripoli (GNA) et l’Armée Nationale Libyenne (LNA).

I l’origine des Mig-29 semble être la Russie même si ces chasseurs déployés sur la base aérienne d’Al-Jufra sont demeurés anonymes et ne portent aucune couleur attestant de leur appartenance à un quelconque pays. Indubitablement, des Mig-29 accompagnés de Mig-21MF libyens des forces de Haftar sont intervenus à plusieurs reprises cette semaine pour bombarder des positions militaires turques ou pour assurer un CAS ou soutien aérien tactique aux unités du groupe privés PMC Wagner composé en majorité de mercenaires venus d’Ukraine sur les lignes de contact avec les forces spéciales turques soutenant les milices de Misrata et les troupes du gouvernement de Tripoli.

