Des agents israéliens d’origine soviétique parlant le russe comme langue maternelle ont réussi à infiltrer les forces armées russes déployées en Syrie depuis la Russie pour voler des composants essentiels du missile sol-sol tactique 9M723 Iskander et les détourner vers Israël via un marché noir d’armemement factice géré par le Mossad israélien. La variante avancée Iskander M équipe exclusivement les forces russes et n’a jamais été fournie à un pays tiers. Les agents israéliens Russophones ont donc infiltré la base militaire russe Basel Al-Assad/Hmeimim et seraient des militaires de carrière au sein de l’Armée russe.

Les secrets de l’Iskander M seraient donc entre les mains du Pentagone et de l’Otan.

Le Grand Jeu continue.

Publicités

Articles similaires