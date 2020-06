Le développement des robots dont le fonctionnement est basé sur les biomimétisme continue. En témoigne « Spot », l’un des produits phares de la compagnie US Boston Dynamics. La robotique est encore rudimentaire mais laisse présager une issue à nombre de problématiques économiques et sociales auxquelles sont confrontées des élites minoritaires devant assurer leur survie en contrôlant des masses humaines de plus en plus désœuvrées et assistées.