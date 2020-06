Un attentat à l’explosif a vise un bus transportant des militaires syriens à l’est de la ville de Deraa dans le sud de la Syrie où les pays soutenant le terrorisme dans ce pays viennent de lancer une nouvelle tentative de relancer la rébellion tandis que le gros des troupes syriennes fait face aux forces turques et US à Idleb dans l’extrême nord du pays.

Toute la nébuleuse propagandiste anti-syrienne est mobilisée depuis le 26 mai 2020 pour relancer la rébellion a partir de son fief historique à Deraa, en exploitant des manifestations de populations protestant contre la vie chère et la hausse des prix. L’entrée en vigueur de la loi Ceasar visant à affamer la Syrie et à détruire l’économie libanaise vise le même objectif: provoquer un soulèvement de population et affaiblir le gouvernement en Syrie et priver le Hezbollah libanais de son ancrage populaire au Liban. En d’autres termes, l’échec des moyens militaires pour obtenir un changement de régime en Syrie n’a pas dissuadé les adversaires de ce pays et les pousse à revenir aux moyens de coercition économique et financière en injectant de la fausse monnaie au Levant et en détruisant la monnaie. La banqueroute du Liban, facilitée par la corruption et des opérations bancaires et boursières frauduleuses visent l’affaiblissement du Hezbollah, un allié clé de Damas.

On en parle plus dans les médias aux ordres. Ces derniers sont trop occupés à faire le buzz sur un agent libyen du Mi6 britannique qui a bénéficié d’une assistance psychologique pour participer à une ridicule petite opération sous faux drapeau à Reading dans le Berkshire au Royaume-Uni. Un couteau, un réfugié libyen, contexte de manifestation idéal, thématique raciale, on en rajoute une vieille couche de terrorisme mais si c’est un produit expiré et ça tient. Il y aura toujours des zombies qui y croiront.

Le retour des bellicistes au pouvoir leur réserve de grosses surprises car ils n’arrivent pas à admettre que le monde a changé et que ce n’est pas en écartant Donald Trump qu’ils vont reprendre les affaires comme si de rien n’était.

Publicités

Articles similaires