Confronté aux attaques redoublées de l’Etat profond US et la parution iminente d’un livre de ragots signé par John Bolton, l’ex-conseiller à la sécurité nationale et l’un des plus virulents bellicistes ultra-sionistes, le président américain Donald Trump laisse planer le doute sur une éventuelle riposte incluant une rencontre au sommet avec Nicólas Maduro, président de la République bolivarienne du Venezuela et bête noire des néo-conservateurs US.

Dans un entretien avec Axios, Donald Trump a clairement laissé entendre qu’en principe il n’est jamais opposé à une rencontre et qu’il pourrait réfléchir à ce sujet en soulignant que Maduro souhaiterait une telle rencontre et que lui, président des États-Unis n’est jamais opposé à cette idée.

A la question s’il regrettait les conseils de Bolton sur le Venezuela où Washington soutient ouvertement une opération hybride de changement de régime via Juan Guaido, Trump répond par un « pas particulièrement » avant d’ajouter qu’il est fermement opposé à ce qui ce passe au Venezuela.

Trump a été le premier président US à avoir rencontré a deux reprises le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un et avoir tenté une approche similaire avec l’Iran (que ce dernier a rejeté) en provoquant un séisme majeur au sein des réseaux mafieux liant l’Etat profond US aux principales oligarchies des pays d’Europe occidentale et du Moyen-Orient.

Ce sera une ultime parade de Trump pour contrecarrer l'assaut en règle de l'Etat profond visant à le pousser soit à la démission ou à retirer sa candidature aux prochaines présidentielles face à Joe Biden.





