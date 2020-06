Peu d’informations sont actuellement disponible sur la dernière vague de raids aériens israéliens ayant ciblé plusieurs sites militaires syriens dans différents endroits en Syrie. Les israéliens ont contourné la zone de défense aérienne syro-russe à l’aide de nouveaux missiles de croisière et de missiles Air-Sol de nouvelle génération. Ce qui est remarquable cette fois est le large éventail de sites ciblés dans le sud, l’est et le centre de la Syrie.

Quelques heures avant cette vague de raids aériens israéliens, la base aérienne de Hmeimim a subi un intense pilonnage aux roquettes Grad et aux drones kamikazes. Le commandement militaire russe affirme que ces systèmes de défense aérienne ont intercepté avec succès tous les drones kamikazes hostiles ainsi que quelques roquettes non guidées Grad mais il semble que l’interception des roquettes non guidées soit toujours aléatoire.

Pour revenir aux raids israéliens, il s’agit d’une des opérations aériennes les plus complexes jamais menées en Syrie puisque les systèmes de défense antiaérienne n’ont pas pu être activés à temps soit par l’effet d’une attaque électronique ou par l’usage de nouvelles techniques de bombardement à distance.

