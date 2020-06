L’avenir des hélicoptères militaires semble amorcer une nouvelle étape. Au projet du prototype US Bell 360 Invictus, répondent divers projets du russe Kamov cherchant à concevoir des appareils à voilure mobile pouvant atteindre des vitesses comprises entre 500 et 700 km/h en vitesse de croisière.

Sikorsky/Boeing semble explorer le choix des doubles rotors pour lequel a opté le russe Kamov

image d’artiste du Bell 360 Invictus, l’hélicoptère de reconnaissance du futur de l’armée de terre US.

Une autre image d’artiste du Bell 360 Invictus armé de missile Air-Sol Hellfire et d’un canon de 20mm. Le design américain se rapproche des styles européens et même chinois.

le projet Boeing-Sikorski hélicoptère léger RAH-66 Comanche, annulé en 2004.

Le Bell 360 Invictus est destiné à contrer les nouveaux chars russes Armata T-14 et les redoutables véhicules blindés lourds T-15 Армата comme l’illustre cette vidéo de présentation en images de synthèse ci-dessous:

La guerre en Syrie a cependant démontré l’extrême fragilité des hélicoptères d’attaque lorsque ces derniers font face à de simples pick-ups out Technicals dotés de canons ou de mitrailleuses lourdes.

Côté russe, la philosophie semble totalement différente et s’inspire des dures leçons acquises sur le théâtre des opérations syriennes où l’hélicoptère d’attaque est jugé trop lent pour survivre. Le bureau d’études de Kamov redouble d’imagination pour créer un hélicoptère de combat pouvant atteindre 700 km/h, soit la vitesse d’un chasseur de la seconde guerre mondiale et qui ne ressemble plus vraiment à un hélicoptère.

Bref, c’est une des condition de survie de cette arme qui se heurte à des très graves difficultés d’adaptation dans les guerres modernes.

