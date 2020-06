Les Rafale français continuent de mener des raids aériens en Irak et en Syrie ainsi qu’au Sahel.

Dans cette vidéo ci-dessus, trois avions de combat Rafale des forces aériennes françaises bombardent des cibles non identifiées en Irak dans le cadre de l’opération Shammal. Selon l’état-major des armées françaises, les avions de combat français basés au Levant et notamment en Jordanie septentrionale, ont effectué 17 sorties et une frappe.

Le 22 juin 2020, trois Rafale français ont été utilisés en CAS (soutien de troupes au sol) en appui de l’opération des forces de sécurité irakienne « Heroes of Irak » ou أبطال العراق, en bombardant un poste de commandement supposé être de Daech mais qui est en réalité un PC d’une milice armée de l’opposition irakienne. La France est ainsi impliquée dans les sables mouvants de la politique intérieure irakienne sans que l’on sache si elle poursuit sa propre stratégie ou continue celle des principaux acteurs géopolitiques engagés au Levant et au Moyen-Orient.

Publicités

Articles similaires