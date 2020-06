Les forces de l’Armée Nationale Libyenne ou LNA du Maréchal Khalifa Haftar comptent utiliser des missiles balistiques sol-sol de type Scud sur le front de Syrte. Plusieurs convois transportant ce type de missiles a été aperçus sur les routes du Golfe de Syrte.

la portée de ces missiles leur permet de viser des cibles militaires et des infrastructures situés à Tripoli et à Misrata, où se trouvent les QG des forces gouvernementales et de leurs alliés, avec des têtes explosives pesant une demi-tonne.

Par ailleurs des informations contradictoires continuent à circuler sur la disparition du Maréchal Haftar, la plus recente faisant état de son assignation à résidence par les egyptiens. Cette information est sujette à caution.

Dans tous les cas de figures, l’accumulation de missiles tactiques sol-sol augure d’une forme limitée de guerre des villes au moyen de vecteurs balistiques. Un scénario qui est loin de plaire à tous les pays riverains de la Libye.

