Source:CGTN Français

Note : Le média de propagande le New York Times n’a jamais été crédible mais un outil de désinformation et de manipulation au profit exclusif d’une caste de ce que l’on appelle, faute de précision sémantique adéquate et politiquement correcte, d’Etat profond US dont l’allégeance a toujours été à un État étranger. L’histoire de la collusion du GRU russe avec les Talibans d’Afghanistan fait encore rire ces derniers dont nous connaissons certains négociateurs actuellement engagés dans un processus de dialogue avec Washington à Doha au Qatar. Elle reflète la panique et le désarroi qui semble s’être emparé des factions « libérales » vivant du parasitage du complexe militaro-industriel US et du cycle fort lucratif et sans fin des guerres sans but menées par les États-Unis.

La guerre d’Afghanistan est le plus long conflit de l’histoire militaire des États-Unis. C’est un fiasco sans précédent qui aurait pu abattre n’importe quelle autre puissance mondiale si ce n’est la suprématie du dollars US, maintenue artificiellement comme une arme de guerre économique.

Le président US Donald Trump, la Russie et les Talibans ont démenti cette fausse information distillée à travers le New York Times.

