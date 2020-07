La foudre a tué 107 personnes dans les Etats indiens du Bihar et de l’Uttar Pradesh. Dans l’Etat oriental du Bihar, 83 personnes ont été tuées et 24 autres grièvement blessées par la foudre.

La plupart des personnes foudroyés par le feu du ciel étaient dehors ou dans les champs en train de travailler la terre, ignorant les avertissements des services d’alerte et de secours. Des dizaines d’animaux domestiques et des moyens de transports dont des wagons de trains, des autobus et des motocyclettes ont été endommagés par ce phénomène naturel d’une puissance spectaculaire.

Des avions de ligne et des hélicoptères de l’Armée indienne ont également été frappés par la foudre.

Les orages accompagnant la saison de la Mousson en été sont souvent extrêmement violents et paralysent une bonne partie de l’activité économique des Etats indiens.



La foudre est un phénomène encore très mal connu de décharge électrostatique disruptive où la différence de potentiel électrique peut atteindre de 10 à 20 millions de volts, voire beaucoup plus. La décharge peut être négative ou positive et prend le plus souvent la forme d’un tracé de plasma ou d’une boule qui engendre le long du chemin parcouru jusqu’au sol ou à la surface de l’eau une différence de potentiel initiale de 100 millions de volts et une température variant entre deux et cinq fois celle de la surface solaire (ionisation des gaz atmosphériques). La foudre provoque des perturbations électromagnétiques ayant un effet direct sur les télécommunications et les systèmes électroniques.

.

Publicités

Articles similaires