Le petit jeu des pyromanes anonymes a commencé sur un site ultra-sensible et fortement sécurisé en Iran. Plus précisément sur un site d’enrichissement de l’uranium à Natanz, province d’Isphahan (300 km au sud de Téhéran) mais également au sein d’un centre de recherches militaires à Téhéran. Cyber-attaque élaborée, sabotage via des éléments humains ou ciblage EMP depuis un satellite à basse altitude, l’énigme demeure complète.

De façon inhabituelle, les israéliens ont cru préciser qu’ils n’avaient rien à voir avec ces incendies spontanés. Quelques jours plus tard, l’USS Bonhomme Richard, un navire de combat amphibie de 257 mètres de long prenait feu dans son port d’attache de San Diego, en Californie du Sud. Le bâtiment de surface fut aux prises avec les flammes quatre jours durant et des voix aux États-Unis ne tardèrent pas à désigner Téhéran comme le commanditaire d’un acte de sabotage d’un navire de guerre US.

Troisième opus de ce petit jeu malsain: un incendie détruit sept embarcations dans le port iranien de Bouchehr sur le Golfe et cette fois les iraniens en appellent à des représailles suite à un acte hostile.

A ce stade, il ne s’agit plus d’une série de coïncidences mais d’un petit échange de très bons procédés via la poste.

L’incendie du site nucléaire de Natanz en Iran est survenu très peu de temps après l’annonce par Téhéran de la poursuite de l’enrichissement d’uranium et de son programme nucléaire, qualifié de droit inaliénable de la nation iranienne.

Après le virus Stuxnet de 2009 et le ciblage fantôme de pétroliers en haute mer en 2019, voici venu le temps des saboteurs humains ou cybernétiques ciblant des sites en principes ultra-securisés.

un petit coup de Maser (Microwave amplification by Stimulated Emitted Radiation out micro-ondes amplifiés par stimulation de radiations émises) peut-il provoquer des départs de feu? A la lumière des incendies de forêt ayant ravagé le Portugal, la Grece et la Californie ces dernières années, la réponse est affirmative et si on prend en compte l’incendie de Natanz, le procédé s’est nettement affiné en termes de précision et de surface affectée.

Publicités

Articles similaires