Des gouvernements, des médias et des officiels de plusieurs pays font tout ce qui est possible pour créer, maintenir et orienter la peur du COVID-19 en voulant imposer le port du masque obligatoire et en répétant à tue-tête qu’il y aura une seconde ou même une troisième vague, voire une vague annuelle. Ce matraquage incessant vise à maintenir un état de terreur contrôlée dont la portée est en contradiction en apparence avec les bases de l’économie politique dans son acception la plus convenue.

Presque sept mois après l’apparition du COVID-19 à Wuhan en Chine continentale, on ne sait toujours pas grand chose de ce virus de la famille des Coronaviridae ni de son impact réel sur la santé. Les médecins sont toujours dans l’incapacité de discerner les ressorts cachés d’une grande manipulation axée sur un vecteur microbiologique mal connu. C’est bien là l’aspect le plus inquietant de cette crise: la communauté médicale subit la manipulation et demeuré fort divisée non seulement quant aux protocoles à adopter mais à définir ce qui s’apparente à un syndrome.

L’imposition du port du masque relève d’un autre domaine. Celui du politique et au train où vont les choses à ce sujet, on pourrait bien se demander si des populations vivant dans des contrées désertiques comme les Touaregs n’avaient pas devancé tout le monde en portant le fameux voile bleu.

La question essentielle à laquelle personne n’a une réponse satisfaisante est de savoir si le masque a une quelconque efficacité contre le COVID-19. A l’évidence, c’est loin d’être le cas. Dans certains cas le port du masque peut s’avérer problématique pour la santé de la personne qui le porte (entre autres, le retour d’une partie du CO2 expiré lors de l’inspiration). Pourquoi tous ces gens veulent l’imposer de force en usant d’anglicismes fort mal à propos comme le Cluster à une population qui ne sait plus qui est qui et qui fait quoi et que l’on maintient dans l’ignorance la plus opaque?

Vous l’aurez deviné un peu. Le masque est un enjeu de pouvoir. Il y aura une seconde vague avec tous les inconvénients qui l’accompagneront, parce que certaines élites veulent une seconde quarantaine universelle par effet d’émulation. Le sabordage d’une économie mondiale moribonde vaut la poursuite d’une hégémonie mondiale contrefaite à coup de propagande et de création d’une fausse réalité.

Le futur s’annonce avec une muselière qui risque de ne pas être en chiffon ou en papier.

