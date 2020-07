Souvent perçus comme une curiosité excentrique par le grand public, les « survivalistes » ont fini par avoir de très sérieuses raisons de s’inquiéter et de se préparer à un éventuel « collapse » ou effondrement de la civilisation mondiale contemporaine.

Des informations en provenance de Corée du Nord laissent entendre que les forces armées de ce pays reclus et sous embargo international a ordonné que chaque soldat quel que soit son rang dans la hiérarchie militaire, est tenu d’élever au minimum une quinzaine de lapins et de trouver un moyen économique pour se fournir en énergie électrique à partir d’éléments naturels ou mécaniques.

Cela explique probablement la demande effrénée en matière de panneaux photovoltaïques et en dynamos pour bicyclettes constatée ces derniers mois dans ce pays pauvre.

Une autre information en provenance des réseaux sociaux chinois spéculant sur ce qui se passe en Corée du Nord indique que les autorités de ce pays ont conclu que la crise du COVID-19 est artificiellement entretenue et va aboutir à un effondrement de la plupart des pays du monde. En conclusion, les officiels nord-coréens estiment que la politique d’autarcie suivie jusqu’ici était la meilleure option pour se préparer aux grands bouleversements attendus dans les prochains mois. La Corée du Nord préconise désormais à ses habitants de suivre la voie des survivalistes en optant pour une production personnelle de ressources alimentaires riches en protéines, et de s’efforcer de trouver des moyens de transformer l’énergie cinétique ou physique en énergie électrique par des moyens simples. En gros, la Corée du Nord se prépare à un désordre économique, social et sécuritaire mondial.

Dans les faits, la Corée du Nord a fermé la porte des négociations avec Washington, fait sauter à l’explosif le bureau de liaison inter-coréen et renforcé la fermeture des frontières terrestres.

Le bombardement très mystérieux au début du moins de juillet 2020 d’un site de recherches militaires à Parchin en Iran, pays disposant d’un système de défense aérienne assez conséquent, a poussé les dirigeants nord-coréens à l’extrême prudence et à mettre en alerte l’ensemble de leurs forces armées. L’Iran a également mis en état d’alerte maximale l’ensemble des ses systèmes de défenses aériennes après cet incident fort mystérieux que des sources affiliées au complexe militaro-industriel US qualifient d’exploit majeur et en attribuent le mérite à une nouvelle variante de l’avion de combat F-35 sans pour autant fournir des preuves tangibles appuyant leurs assertion.

La focalisation orientée des médias dominants sur une seconde vague de COVID-19 et d’un confinement en forçant la main sur le port d’un masque par ailleurs inutile laissent penser que l’économie mondiale est entrée dans une phase d’effondrement accélérée et que la paupérisation des classes moyennes, constatée pratiquement dans l’ensemble des pays du monde et en partie due à une reprise du consumérisme dans un contexte de hausse des prix et des taux et moyens d’imposition, aboutira bientôt à une situation hautement instable que l’injection monétaire non fiduciaire dans le circuit économique comme le prévoient les Etats-Unis et l’Union Européenne (respectivement 1.6 trillion de dollars USD et 750 milliards d’euros) ne pourrait pas atténuer.

