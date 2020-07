La Chine s’est lancée sérieusement dans la course vers l’envoi de la première mission habitée sur Mars, un objectif indéfiniment reporté fréquemment affirmé par les États-Unis depuis près de cinquante ans et devenu un classique de propagande de prestige national. L’entrée en lice des chinois va accélérer les choses car cela marque une nouvelle course de l’espace comme ce fut le cas entre les USA et l’ex-URSS de 1957 à 1989.

Exit l’aspect scientifique qui ne compte guère à côté de l’enjeu stratégique et géopolitique. Cette focalisation sur Mars (au lieu de Vénus si l’on suivait un raisonnement logique) est un enjeu terrestre.

Officiellement, les États-Unis ont envoyé six missions sur la lune il y a plus d’un demi-siècle pour ne plus jamais y revenir ou tenter de sortir des hautes couches de l’atmosphère terrestre.

S’il n’y a plus cette fois de réalisateurs de la trempe de Kubrick pour filmer une autre aventure humaine sur Mars, les décors sur terre sont légion : Sahara, désert d’Arabie, , désert du Mojave, désert de Gobi, désert du Kalahari, Antarctique, etc.

Bref, on va nous saouler encore avec des images de propagande. A moins que les chinois ou les émiratis prennent la chose vraiment au sérieux…Ce sera alors une autre histoire!

Désert de Gobi

Désert du Sahara

Tassili, Algérie

Sahara

Publicités

Articles similaires