Black Hornet PRS, une version modifié de ce micro-drone est utilisée par les forces US en Syrie. (Photographie: site officiel du fabricant)

Des micro-drones Black Hornet 3 utilisés par les forces US en Syrie ont été capturés par les forces syriennes au nord et à l’est du pays.

La version en usage en Syrie diffère de celle promue par le fabricant et dispose d’un système de communication crypté à quatre canaux similaire à ceux équipant les drones Predator et Reaper ainsi qu’une camera FLIR à haute résolution. Ce drone de poche extrêmement léger et silencieux équipe le fantassin. Fabriqué par Prox Dynamics (Norvège) le coût unitaire de ce micro-drones varie entre 15 000 et 20 000 USD. Ce micro-drones est utilisé en Syrie (Hasaka, Tel Tamr et Al-Tanf) par les forces spéciales américaines, les forces spéciales néerlandaises et les SAS britanniques. Une variante très sophistiquée du Black Hornet 3 peut coûter jusqu’à 200 000 USD. Autonomie: 25 minutes.

Officiers des forces armées syriennes avec un micro-drone Black Hornet US (PD-100 Nano UAV) capturé.

