Des images assez surréalistes du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un posant avec la nouvelle garde des officiers supérieurs de l’armée tenant chacun un pistolet automatique Paektusan ont émergé de Corée du Nord à l’occasion de la commémoration du 67ème anniversaire de la fin de la guerre de Corée (25 juin 1950 – 27 juillet 1953).

Chaque officier supérieur a ainsi eu droit a une version spéciale du pistolet Paektusan avec des pièces argentées et dorées portant la signature personnelle de Kim Jong-Un et doté de deux chargeurs ainsi que des accessoires pour la maintenance de l’arme.

Copyrights: Yonhap News Agency

Ces célébrations interviennent exactement une journée après la promulgation par Pyongyang de l’état d’urgence maximale et la fermeture totale de la ville de Kaeson suite à la découverte du premier cas officiel de COVID-19. Il s’agit d’un jeune déserteur de 24 ans ayant fui en Corée du Sud avant de revenir en Corée du Nord trois ans plus tard. Il aurait été accusé de viol mais il semble qu’il ait été très choqué par l’effondrement de tous ses rêves qu’il croyait naïvement trouver dans le Sud et qu’il a préféré revenir auprès de sa famille dans le Nord. L’individu a été isolé et toutes les personnes avec qui il aurait été en contact depuis son retour de Corée du Sud sont en train d’être identifiées et arrêtées.

