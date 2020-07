En novembre 2019, une fusée Soyouz 2.1v mettait en orbite le satellite militaire russe Kosmos 2542.

En janvier 2020, le Kosmos 2542 a commencé une série de manœuvres très inhabituelles en orbite, puis a lancé un mini-satellite, le Kosmos 2543 qui a suivi et approché un satellite militaire américain.

Ce même satellite qu’un autre satellite militaire US a tenté de suivre s’est approché d’un satellite militaire français, suscitant une protestation du gouvernement français.

La semaine passée, le Kosmos 2542 a procédé à titre d’essai au lancement d’un projectile non identifié à une vitesse initiale évaluée à 200 mètres par seconde. Ce projectile ou objet est toujours en orbite. Cet essai cinétique a provoqué un véritable tollé largement simulé au sein du complexe militaro-industriel US. Les États-Unis possèdent des satellites lanceurs d’engins en orbite, assimilés vaguement à des tueurs de satellites. L’une des premières techniques employées était archaïque et polluante mais assez efficace: le lancement d’un nuage de débris en métal. Cette technique fut suivie par celle du projectile flèche. Il s’agit en fait d’une barre de fer ou d’un ensemble de barre de fer lancés en orbite sur la trajectoire du satellite adverse. Avec le temps la technique s’affina un peu plus et l’usage de billes explosives fut une étape allègrement franchie. Il y a aussi l’usage de laser à haute énergie mais cette technique demande des ressources embarquées qui sont loin d’être maitrisées. Cela rappelle le début de l’aviation de guerre entre 1911 et 1915 lorsque les premiers aéroplanes lançaient des fléchettes, des boules de pétanque, des grenades et des clous sur l’ennemi.

Le satellite Kosmos 2542 n’est donc pas la seule arme antisatellite en orbite. Toutes les puissances ayant la capacité de mettre sur orbite des satellites n’hesiteront pas une seconde à militariser leurs satellites en violation flagrante de la Convention sur l’usage pacifique de l’espace extra-atmosphérique ou COPUOS.

Certains pays possèdent de capacités de lutte antisatellite (ASAT) à partir du sol. Ils n’hésiteront pas à déployer des satellites antisatellite en cas de conflit car la suppression du réseau de communication et d’observation orbital de l’adversaire rendrait son potentiel militaire incapable de voir ou de gérer n’importe quel champ de bataille du monde post-moderne et permettra à celui qui l’utilise d’avoir un avantage comparatif décisif dans un éventuel futur conflit.

