Après le lancement récent d’une sonde chinoise et d’une autre, émiratie, vers Mars, le lancement de Mars Perseverance Rover par une fusée Atlas à partir du site de lancement de Cape Canaveral en Floride fait que désormais, trois robots fabriqués par des humains se dirigent en même temps vers la planète rouge.

La course vers Mars a repris après une stagnation totale ayant duré près de quarante années durant lesquelles les États-Unis se sont contentés de vols orbitaux avant de se retrouver sans lanceur fiable. la rivalité stratégique et technologique avec la Chine et la Russie ainsi que l’entrée en lice de très sérieux outsiders comme les Emirats Arabes Unies (en coopération avec le Japon), a permis la reprise de ce que l’on peut désigner sous le terme d’exploration spatiale lequel est sans aucun doute inapproprié en 2020 vu l’inadéquation totale entre le système économique mondial et toute entreprise visant à rentabiliser une éventuelle exploitation de ressources minières et/ou énergétiques en dehors de la planète Terre.

