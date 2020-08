Dégâts à l’intérieur de l’aéroport international de Beyrouth, situé à 10 kilomètres de l’épicentre de l’explosion au niveau du port.

Les deux gigantesques explosions ayant affecté Beyrouth font suite à une longue série d’explosions d’origine mystérieuse affectant des dizaines de sites industriels et militaires en Iran et en Syrie que des observateurs avertis imputent aux trois causes suivantes:

Œuvres de sabotage effectués par des agents infiltrés ou à l’aide de virus informatiques transportés sur des supports de type clef USB; Frappes de missiles de nouvelles générations lancés à partir de drones furtifs ou autre; Arme spatiale (EMP, EM, laser, vecteur cinétique post-pénétration atmosphérique, Maser, etc.) à l’aide de satellite pouvant déclencher des incendies en un point déterminé de la surface terrestre, arme opérationnelle depuis deux mois.

Israël et le Hezbollah libanais ont tous deux nié que ces explosions inédites soient le résultat de tirs de missiles ou de roquettes.

Ce qui laisse supposer une quatrième possibilité, l’explosion d’une substance très explosive conservée en dépôt. Reste à établir la cause exacte de ces explosions très puissantes dans un pays en péril stratégique.

